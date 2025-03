Elektronische Überwachung Gewalttätige Ex-Partner: Mehrheit für Fußfessel

Schockierender Angriff in der Tram

Anlass für Diskussionen um stärkere Maßnahmen gibt es immer wieder - wie auch ein Fall kürzlich in Gera. Ein 46-Jähriger soll seine Ehefrau am 16. März in einer fahrenden Straßenbahn mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Er wurde kurz nach der Tat in Untersuchungshaft genommen. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt.