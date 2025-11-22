Elektronische Fußfessel: Frauen sollen vor Annäherung möglicher Täter gewarnt werden

Es sei nicht überraschend, dass Linke und Jusos bei diesen Punkten auf der gleichen Seite stehen. Sie forderte eine Arbeitsgruppe zum Polizeiaufgabengesetz. Ihr Anspruch sei, dass die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft dazu führe, "dass einige der Maßnahmen zurückgenommen werden", sagte Ringhand. "Und wenn das nicht passiert, kann die Partei mit unserem Widerstand rechnen."