Elektronische Fußfessel: Frauen sollen vor Annäherung möglicher Täter gewarnt werden

Eisenberg (dpa/th) - Im Kampf gegen häusliche Gewalt in Thüringen sollen gefährdete Frauen in Zukunft vor einer verbotenen Annäherung potenzieller Täter mit elektronischer Fußfessel gewarnt werden. Das kündigte SPD-Landesparteichef und Innenminister Georg Maier bei einem Landesparteitag der Sozialdemokraten in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) an. Er werde das sogenannte spanische Modell ins Gesetz schreiben, sagte Maier vor 199 versammelten Delegierten. Er greife damit eine Anregung der Jusos auf.