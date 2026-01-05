Elektronikmesse CES Lego stellt interaktiven Baustein vor

Las Vegas - Der dänische Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES einen neuartigen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Das smarte Bauklötzchen mit den dazugehörigen Sensoren und Figuren sei eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Lego-Minifigur im Jahr 1978, sagte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group.