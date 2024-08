Elektronische Musik und wummernde Bässe auf dem Gelände des Hennebergischen Museums Kloster Veßra. Wie passt das zusammen? „Der Spagat, den wir versucht haben ist gelungen – Elektromusik gekonnt in einem Museum mit Klosterruine zu präsentieren“, sagt Museumsleiter Ingo Weidig am Samstag zu fortgeschrittener Stunde. Gerade legt DJ Lexer auf. In eineinhalb Stunden, um Mitternacht, soll die Veranstaltung, die um 17 Uhr begonnen hat, enden. Zuvor werden noch DJ Pepper alias Patrick Traut aus Masserberg und Danny B. ihr Set spielen. Markus Kavka hatte die Menge zum Kochen gebracht. Lexer hat nahtlos angeknüpft.