An der A4 am Hermsdorfer Kreuz in Thüringen können künftig acht Lastwagen parallel laden. An der A9 zwischen Leipzig und Berlin, in Vockerode in Sachsen-Anhalt, sind es vier Ladebuchten. Die Hochleistungslader erreichen eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Damit könne ein E-Lkw in unter einer Stunde aufgeladen werden, hieß es.