Berlin - Die Zahl der Ladepunkte in Deutschland ist im Jahresverlauf weiter gestiegen – und Thüringen steht im Ländervergleich bei der Versorgung besonders gut da. Das zeigt eine Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur und des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) durch den Verband der Automobilindustrie (VDA). Demnach kamen im Freistaat zum 1. Juli rund 11,7 Elektroautos auf einen Ladepunkt – bundesweit waren es 16,7. Berücksichtigt wurden dabei sowohl reine Batteriefahrzeuge als auch Plug-in-Hybride.