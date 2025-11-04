Elektromobilität Versorgung mit Ladesäulen verbessert sich leicht

ADAC stellt Ladepunkten an Autobahnen schlechtes Zeugnis aus
Der Automobilclub Deutschland (ADAC), der auch selbst Ladesäulen betreibt, hat die Ladeinfrastruktur entlang von Autobahnen unter die Lupe genommen. Demnach ist mehr als die Hälfte von jeweils 25 untersuchten Rastanlagen und Autohäfen als mangelhaft oder sogar sehr mangelhaft bewertet worden.
Lediglich ein Viertel der untersuchten Standorte habe mit mindestens zehn Ladepunkten ein zahlenmäßig ausreichendes Angebot gehabt. Bei einem Drittel der Anlagen sei mindestens ein Ladepunkt defekt gewesen. Zudem kritisiert der ADAC mangelnde Überdachung oder schlechte Beleuchtung.