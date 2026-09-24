Elektromobilität: So viel Ladestrom brauchen Elektro-Lkw in Europa

Karlsruhe - Der Strombedarf für Elektro-Lkw in Europa könnte bis 2045 auf mehr als 200 Terawattstunden pro Jahr steigen. Im Jahr 2035 könnten es bereits rund 100 sein, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI und des International Council on Clean Transportation (ICCT) ergibt. Die Zahlen beziehen sich auf ein Szenario mit günstigen politischen Rahmenbedingungen zur Verbreitung batterieelektrischer Lkw. In einem ungünstigen Szenario ist es nur rund ein Drittel.