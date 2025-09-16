Elektromobilität NRW verdrängt Bayern vom ersten Platz bei Ladepunkten

München/Düsseldorf/Bonn (dpa/lby) - Bayern ist nicht mehr Nummer eins bei der Zahl der öffentlichen Ladepunkte. Nach acht Jahren an der Spitze hat Nordrhein-Westfalen den Freistaat vom Spitzenplatz verdrängt, wie aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht, welche die dpa ausgewertet hat. Zum 1. August weist die Bundesnetzagentur in NRW 34.063 öffentlich zugängliche Ladepunkte aus, in Bayern sind es 33.909. Am 1. April hatte Bayern noch 179 Ladepunkte Vorsprung gehabt. Auf Platz drei liegt - wie schon lange - Baden-Württemberg mit inzwischen 29.946 Ladepunkten.