Der Gewinner des diesjährigen Mittelstandspreises MuT in der Kategorie „Mitarbeiter sind Zukunft“ wächst weiter. Der chinesische Batteriehersteller CATL verdoppelt im thüringischen Arnstadt seine Testkapazitäten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bis Anfang kommenden Jahres soll eines der größten Testzentren für Batteriezellen in Europa entstehen, sagte ein Unternehmenssprecher. Durch den Ausbau soll CATL am Standort im Industriegebiet am Erfurter Kreuz über mehr als 300 Teststationen verfügen. Diese sind nötig, um die in Arnstadt gefertigten Batteriezellen für Elektroautos unter verschiedenen Umweltbedingungen wie Minusgraden oder Hitze zu prüfen, hieß es.