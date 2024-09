Elektromobilität: BMW zu Autogipfel: Industrie braucht keine Strohfeuer

Wartburgkreis Zwischen Barfußpfad und Boliden

Goldene Hochzeiten sind normalerweise zwar große Feiern aber dem Alter der Protagonisten angemessen etwas ruhiger und gesetzter. Nicht so in Langenfeld, Hohleborn und Kaltenborn. Vor 50 Jahren schlossen sich die drei bis dahin selbständigen Orte nach Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und der Gemeindevertretungen der Stadt Bad Salzungen an.