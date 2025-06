Washington/Berlin - Beim Wandel zur E-Mobilität verlieren Hersteller aus Deutschland einer Analyse zufolge an Boden. Zu diesem Ergebnis kommt der internationale Umweltforschungsverbund ICCT in seinem jährlichen "Global Automaker Rating" zur E-Mobilität. Während die Organisation BMW, Mercedes-Benz und VW in den vergangenen Jahren im internationalen Vergleich noch weit vorn gesehen hatte, zogen nun vor allem neue Konkurrenten aus China vorbei.