Boček ist in der europäischen Elektrobranche kein Unbekannter: Ehrgeizigstes Projekt des Unternehmers ist der Aufbau eines großen Batterieherstellers namens Inobat in seiner slowakischen Heimat. Laut "Bild" will Boček 150 MiIlionen Euro in Lilium investieren, er wäre damit Großinvestor. Das Investorenkonsortium MUC will jedoch keine Zahlen zum Beitrag der einzelnen Geldgeber nennen.