Erfurt (dpa/th) - Die Landeshauptstadt Erfurt und der Ilm-Kreis sind in Thüringen die Regionen mit den meisten öffentlichen Ladepunkten für Elektroautos. Zu Jahresbeginn waren in Erfurt 358 "Stromtankstellen" in Betrieb und in Ilm-Kreis 231, wie aus einer Übersicht der Bundesnetzagentur hervorgeht. Die wenigsten Ladestationen thüringenweit gibt es in der kreisfreien Stadt Suhl (66), dem Landkreis Sömmerda (67) und dem Kyffhäuserkreis (71).