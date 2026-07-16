Elektroautos: Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt elektrisch

Leipzig/Flensburg (dpa/sn) - Fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw ist im ersten Halbjahr 2026 in Sachsen ein Elektroauto gewesen. Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten im Freistaat 43.350 Personenkraftwagen neu zugelassen. 8.255 davon waren reine Elektroautos (BEV). Rechnet man noch die 4.090 neu zugelassenen Plug-in-Hybride hinzu, erhöht sich der Anteil der Pkw mit Elektroantrieben auf 28,5 Prozent.