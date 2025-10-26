Elektroautos: Bislang wenige Kabeldiebstähle an Thüringer Stromtankstellen

Diebstähle für Betreiber teuer

Für den Ladesäulenbetreiber bedeutet das erheblichen Schaden, nicht nur wegen der Neuanschaffung der Kabel, sondern auch wegen Umsatzausfällen. Ein neues Kabel koste zwischen 3.000 und 3.500 Euro, sagte Constantin. Hinzu kämen Kosten für die Montage und das erneute Eichen der Anlagen. Bis diese wieder ans Netz gehen könnten, dauere es eine gewisse Zeit. "So lange fallen die Umsätze aus dem Tanken aus." Pro Tag könnten das bis zu 300 Euro sein. Die Suche nach den Tätern war laut Polizei bislang in den meist erfolglos. Lediglich ein Tatverdächtiger habe bislang ermittelt werden können.