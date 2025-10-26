Elektroautos: Bislang wenige Kabeldiebstähle an Thüringer Stromtankstellen

Erfurt (dpa/th) - Kabeldiebstahl an Ladesäulen für Elektroautos ist in Thüringen bislang selten, beschäftigt Polizei und Betreiber der "Stromtankstellen" aber zunehmend. Bis Mitte Oktober hat die Polizei 12 derartige Strafanzeigen registriert, wie das Landeskriminalamt auf Anfrage mitteilte. Über das gesamte Jahr 2024 hinweg belief sich die Zahl dieser Diebstähle auf neun. In allen Fällen waren öffentlich zugängliche Ladesäulen, vor allem auf Parkplätzen von Supermärkten oder Firmen, betroffen. Regionale Schwerpunkte sind bislang Nordhausen und die Stadt Erfurt.