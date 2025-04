Elektro- statt Dieselloks: Ausbau der Franken-Sachsen-Magistrale doch wirtschaftlich

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) teilte mit: "Der Ausbau dieser wichtigen europäischen Verkehrsachse ist nicht nur ein Infrastrukturprojekt – er ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts, in die Mobilität der Menschen und in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit unseren tschechischen Nachbarn."