Elektro Neuer Siemens Montagestandort in Gotha

Siemens verfügt über fünf Standorte in Thüringen: Erfurt, Gotha und Waltershausen sowie das Röntgenwerk in Rudolstadt und eine Systemtechnik GmbH in Unterwellenborn mit insgesamt 580 Beschäftigten. Zudem besteht ein Generatorenwerk der Siemens Energy AG in Erfurt.