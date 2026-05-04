„Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit – aber ein großer für Suhl“, kommentiert Yasmin von Schweinitz die bevorstehende Rückkehr der Simson Schwalbe nach Suhl. „Wir haben das Herzblut. Wir lieben Roller. Uns ist es ganz wichtig, dass die e-Schwalbe wieder hierher kommt, damit sie Luft unter die Flügel bekommt.“ Und zwar dorthin, wo ihre Vorgängerin, die Original Schwalbe einst vom Produktionsband rollte.