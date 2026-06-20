In der Gemeinderatssitzung der Krayenberggemeinde am Mittwochabend war eine Information des Unternehmens K+S Minerals and Agriculture GmbH angekündigt. Matthias Pfaff, stellvertretender Leiter des Werkes Werra, sprach über die 2028 beginnende Elektrifizierung der Bahnstrecke Gerstungen – Heimboldshausen. Während der Bauarbeiten soll die Strecke weitgehend für die Güterzüge befahrbar bleiben. „Zweimal muss es eine Vollsperrung geben, 2028 und 2029 für jeweils drei Wochen“, sagte Pfaff.