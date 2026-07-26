Die Burgruine Frankenstein verwandelte sich erneut in eine eindrucksvolle Kulisse für Liebhaber der elektronischen Musik. Der Veranstalter Tanzen Verbindet lud zur zweiten Auflage des beliebten Burgruine Electronic Open Air ein. Zwischen 18 und 2 Uhr strömten mehr als 1000 Besucher zu der historischen Stätte. Dort erlebten sie eine pulsierende Mischung aus treibenden Beats, wohligen Melodien und durchgehend tanzbaren Grooves.