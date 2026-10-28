Eklat um Podcast-Aussagen China reagiert auf Mbappés Entschuldigung - Boykott bleibt

Peking - Der Ärger um Fußball-Superstar Kylian Mbappé nach seinen Äußerungen im Zusammenhang mit Chinas Revolutionsführer Mao Zedong reißt nicht ab. China hat die Entschuldigung des Stürmers von Real Madrid zur Kenntnis genommen, allerdings zunächst keine Pläne für eine Aufhebung des Boykotts durchblicken lassen. "Wir schätzen die Entschuldigung des Betroffenen", sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. Auf die Nachfrage, ob damit auch die Maßnahmen gegen den 27-Jährigen erleichtert würden, ging er jedoch nicht ein.