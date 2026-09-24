Joachim Werner ist sauer. Richtig sauer. Daraus macht er überhaupt keinen Hehl. Nicht zur Einwohnerversammlung für das Wohngebiet Döllberg in der vergangenen Woche und auch nicht direkt bei ihm vor der Haustür in der Suhler Freiligrathstraße. Dort ist er in einem der Reihenhäuser zu Hause, die Mitte der 1990-er Jahre eingeweiht worden sind, wo einst das Feinmess-Sportlerheim stand. Und weil das abschüssige Grundstück mit vielen Wohneinheiten bedacht wurde, bekamen die Käufer und Mieter der Wohnungen an den engen Straßen auch eine Tiefgarage Am Hoheloh zur Nutzung. Stellplätze wurden ebenso erworben oder gemietet.