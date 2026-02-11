Grünheide - Im Werk von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide bei Berlin ist es bei der Betriebsratssitzung zu einem Polizeieinsatz gekommen. Werksleiter André Thierig warf einem Vertreter der IG Metall vor, er habe die Sitzung unbefugt aufgenommen. "Aus unbekannten Gründen zeichnete er die interne Sitzung auf und wurde dabei ertappt", schrieb Thierig auf dem Portal X. Tesla habe die Polizei verständigt und Anzeige erstattet. Die IG Metall sprach von einer Schmutzkampagne und wies den Vorwurf zurück.