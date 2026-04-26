„Lieber Freund Winter – nicht lang war dein Leben. Doch hast du uns schöne Momente gegeben! In Cortina und Mailand war dein Auftragsbuch voll, und du hast geliefert, das war ganz toll! Du hast dich wacker durch die Saison geschlagen. Jetzt wollen wir dich zu Grabe tragen. Tanke am Nordpol frische Kraft und kehr zurück mit Leidenschaft“, sagte Andreas Richter vom WSV Ilmenau 1908 am Samstag bei der traditionellen Abwinterungszeremonie.