Eiswein: Kein Eiswein aus Saale-Unstrut nach schlechter Ernte

Anders als in zu milden Wintern sind diesmal nicht fehlende Minusgrade das Problem, sondern fehlende Trauben. Die Winzer in Saale-Unstrut hatten durch Frostschäden im vergangenen Frühjahr in diesem Weinjahr hohe Ertragseinbußen von bis zu 90 Prozent erlitten. Die verbliebenen Trauben seien entweder als Qualitäts- oder als Prädikatswein ausgebaut worden.