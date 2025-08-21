Mit seinem wunderschönen Gefieder, der türkisblauen Oberseite und der rostroten Unterseite mit weißer Kehle ist der „Königsfischer“ oder auch manchmal als „Blauer Blitz“ bezeichnete Eisvogel einzigartig und mit keiner anderen Vogelart zu verwechseln. Er ist schon immer mein absoluter Lieblingsvogel. Auf meinen Spaziergängen an der Werra sowie den öfteren abendlichen Biberbeobachtungen sehe ich ihn fast täglich in schnellem Flug knapp über die Wasseroberfläche dahinjagen.