„Sonneberg hat zwar das ‚Fire and Ice‘ – aber wir haben das ‚Fire on Ice‘“. Mit diesen Worten begrüßten Sebastian Schelhorn und Gabi Vonderlind die zahlreichen Gäste zum Maifeuer auf dem Gelände des ehemaligen Eisstadions in Hämmern. Veranstaltet wurde das stimmungsvolle Frühlingsfest von der Abteilung Fitness und Kindersport des TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern, dem Eishockeyverein Coburg-Cobras sowie dem Förderverein für Kinder- und Jugendprojekte Mengersgereuth-Hämmern.