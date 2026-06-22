Droht dem Eisschnelllauf-Bundesstützpunkt in Erfurt das Aus? Nachdem ein Schreiben der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrackgemeinschaft (DESG) durchgesickert ist, in dem die Aktiven des Stützpunktes zum Wechsel nach Inzell oder Berlin gedrängt werden, scheint diese Gefahr größer denn je zu sein. Angeblich sollen die Erfurter Sportlerinnen und Sportler schon bis zum Ende dieser Woche eine entsprechende Athletenvereinbarung unterschreiben.