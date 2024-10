Eisschnelllauf-Olympiasiegerin: Prozess im Kopf: Startet Pechstein bei Meisterschaften?

Ob sie mit dem Diplom in der Tasche künftig als Trainerin arbeiten wird, darüber hält sich Claudia Pechstein vorerst bedeckt. "Zu meiner beruflichen Zukunft möchte ich mich erst nach der Verhandlung am Donnerstag äußern", erklärte die Beamtin der Bundespolizei. Dass sie künftig einmal als Übungsleiterin am Eisoval stehen möchte, hatte sie bereits am Rande der Mehrkampf-Weltmeisterschaften im vergangenen März in Inzell betont. "Ich möchte schon seit Jahren meine Erfahrungen als Trainer weitergeben, seit Jahren habe ich das im Kopf. Wo, wann, wie? Das sehen wir dann, wenn es so weit ist", hatte sie betont.