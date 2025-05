Zuvor hatte Große damit überrascht, dass der Sitz des Verbandes von Berlin nach Inzell verlegt werden soll. Zudem kündigte er an, dass von den aktuell vier Eisschnelllauf-Bundesstützpunkten wahrscheinlich zwei ihren Status verlieren. "Natürlich werden wir um alle vier Stützpunkte kämpfen und wir werden vielleicht auch drei erhalten können. Am Ende werden wir einen verlegen müssen", sagte er. Berlin und Inzell seien dabei gesetzt. Damit stünden Erfurt und Chemnitz zur Disposition. Der Bundesstützpunkt für Shorttrack ist in Dresden.