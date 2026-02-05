Na, das ist doch mal eine Ansage! „Das Olympische Dorf hier in Mailand ist gut organisiert. Es ist etwas kleiner als bei den vorherigen Spielen, aber es ist alles da, was man braucht“, sagt Eisschnellläufer Patrick Beckert, der seine fünften Olympischen Spiele miterlebt und weiß, wovon er spricht: „Das Essen ist gut, die Zimmer sind groß genug, man findet sich sehr gut zurecht und fühlt sich wohl, was sehr, sehr wichtig ist.“