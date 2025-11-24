Eisregen und Schnee: Kaum wetterbedingte Beeinträchtigungen am Flughafen München

München (dpa/lby) - Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Morgen weitgehend ohne wetterbedingte Probleme gestartet. Zwar gebe es leichte Verspätungen, weil Flugzeuge enteist werden müssten, sagte ein Sprecher. Die Rollwege und Start- sowie Landebahnen seien aber noch in der Nacht mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt worden, um einen gefahrlosen Flugverkehr zu ermöglichen. Von 5.00 Uhr an dürften in München Flugzeuge landen, von 6.00 Uhr an starten, sagte der Sprecher. Am Münchner Flughafen gilt ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens.