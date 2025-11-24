 
Eisregen und Schnee Kaum wetterbedingte Beeinträchtigungen am Flughafen München

In Bayern schneit es an einigen Orten, woanders ist gefrierender Regen möglich. Das hat auch Auswirkungen auf die Flughäfen.

Eisregen und Schnee Kaum wetterbedingte Beeinträchtigungen am Flughafen München
Am Flughafen München gab es wetterbedingte Beeinträchtigungen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

München (dpa/lby) - Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Morgen weitgehend ohne wetterbedingte Probleme gestartet. Zwar gebe es leichte Verspätungen, weil Flugzeuge enteist werden müssten, sagte ein Sprecher. Die Rollwege und Start- sowie Landebahnen seien aber noch in der Nacht mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt worden, um einen gefahrlosen Flugverkehr zu ermöglichen. Von 5.00 Uhr an dürften in München Flugzeuge landen, von 6.00 Uhr an starten, sagte der Sprecher. Am Münchner Flughafen gilt ein Nachtflugverbot für den regulären Passagierverkehr zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens.

Der Flughafen Nürnberg meldete auf seiner Webseite mindestens neun verspätete Abflüge seit Mitternacht. Ob dies mit dem Wetter zusammenhängt, war zunächst unklar, weil zunächst niemand für eine Auskunft erreichbar war.