Eiskunstlauf Weniger Druck, bleibt der Erfolg? Hase/Volodin vor Härtetest

Hase und Volodin, der in Russland geboren wurde und erst im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, zeigen sich von der Rückkehr der russischen Sportlerinnen und Sportler erst einmal unbeeindruckt. "Wir werden gegen die Paare laufen, die dort sind. Das wird unabhängig davon gesehen, aus welchem Land, aus welchem Gebiet sie kommen", so Hase.

Hase/Volodin wollen "topfit sein für die Höhepunkte"

Konkrete Ziele für die EM oder WM habe sich das Paar für die neue Saison nicht gesetzt, sagt die Berlinerin. "Wir wollen die ganzen Höhepunkte laufen und natürlich topfit sein für die Höhepunkte."

Wobei - ein konkretes Ziel gibt es dann doch noch: Hase/Volodin wollen wieder den dreifachen Wurfflip präsentieren. Und zwar nicht nur im Training, sondern nach langer Zeit auch mal wieder im Wettkampf. "Gerüchten zufolge könnte der Wurfflip bald wieder auf das Wettkampf-Eis zurückkehren", erklärt Hase auf Instagram.