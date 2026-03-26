Eiskunstlauf: Paarlauf-Duo Hase/Volodin gewinnt erstmals WM-Gold

Prag - Minerva Hase und Nikita Volodin schrien ihre Freude heraus und hüpften nach ihrem Gold-Coup bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Prag jubelnd in die Höhe. Mit einer nervenstarken Leistung hat das deutsche Paarlauf-Duo den Titel geholt. Fünf Wochen nach Olympia-Bronze bei den Winterspielen in Italien siegten Hase/Volodin im Paarlauf-Wettbewerb mit 228,33 Punkten und feierten damit das erste WM-Gold für Deutschland seit 2018. Vor acht Jahren triumphierten Aljona Savchenko und Bruno Massot in Mailand.