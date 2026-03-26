Eiskunstlauf: Paarlauf-Duo Hase/Volodin gewinnt erstmals WM-Gold

WM-Titel als goldener Abschluss?

Für Hase/Volodin ist der WM-Titel neben der olympischen Bronzemedaille der größte Erfolg ihrer gemeinsamen Karriere. Das in Berlin trainierende Duo hat die Zukunft nach dem Saisonende bislang offen gelassen. Man werde sich nach der WM zusammensetzen und dann entscheiden, hatte Hase vor den Titelkämpfen in der tschechischen Hauptstadt gesagt. Vielleicht sei der WM-Titel ein guter Start einer gemeinsamen Reise, sagte Volodin nach der Kür.