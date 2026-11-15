Everett - Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie im ersten Wettkampf der Saison trotz eines Patzers beim Wurfrittberger fortgesetzt. Beim Grand Prix in den USA feierten die beiden 27-Jährigen nach einer guten, aber längst nicht fehlerfreien Kür einen souveränen Sieg. Hase/Volodin gewannen mit 200,79 Punkten vor den amerikanischen Paarlauf-Duos Alisa Efimova und Misha Mitrofanov (191,79 Punkte) sowie Katie McBeath und Balazs Nagy (187,13 Punkte). "Ehrlich gesagt, bin ich total erschöpft", erklärte Hase nach dem gelungenen Saisonstart.