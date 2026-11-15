Fehler beim Wurfrittberger

Nachdem die gebürtige Berlinerin im Kurzprogramm noch beim dreifachen Salchow gestürzt war, konnte sie den Sprung in der Kür dieses Mal - wenn auch mit Mühe - stehen. Stattdessen gelang der Wurfrittberger, den Hase nach nur einer Umdrehung auf beiden Beinen beendete, nicht. "Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert", sagte Hase.