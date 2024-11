Am Samstag, 30. November, lädt der EC Ilmenau wieder zu seiner traditionellen Eisweihnacht in die Eishalle ein. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Verein aber natürlich sehr. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Um 15 Uhr startet das rund zweistündige Showprogramm. Im ersten Teil werden die Eiskunstläuferinnen und -läufer ihre aktuellen Wettkampfprogramme zeigen. Im zweiten Teil gibt es dann eine kleine Geschichte auf dem Eis. „Es geht um ein kleines Ei, das sich fragt, wer bin ich, was will ich werden. Auf seiner Suche trifft das Ei auf allerlei Insekten“, macht Trainerin Birgit Röseler neugierig. Rund 50 Sportler wirken am Programm mit – angefangen von den sechsjährigen Nachwuchsläufern bis zu den Erwachsenen – und haben dafür fleißig trainiert. Das Publikum kann sich also auf einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Höhepunkten auf dem Eis freuen. Fürs leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.