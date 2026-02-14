Das Ausnahmetalent, das so viele Vierfachsprünge beherrscht wie kein anderer Läufer auf dieser Welt und in der Geschichte des Sports, schlug sich selbst. "Vielleicht war das Eis auch nicht in optimalem Zustand für das, was ich wollte. Aber darüber kann ich mich nicht beschweren, denn wir alle müssen unter solchen Bedingungen laufen, egal was passiert. Das ist also keine wirkliche Ausrede", erklärte Malinin nach seinen ersten Olympischen Spielen. Im Teamwettbewerb hatte er vor wenigen Tagen noch Gold gewonnen. Doch dieser Triumph rückte nach diesem denkwürdigen Abend in den Hintergrund.