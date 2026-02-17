Eiskunstlauf bei Olympia Duo Hase/Volodin "stolz" auf Bronze - Zukunft unklar

Hase hofft auf "mehr Förderung" und "mehr Geld"

Die Berlinerin hofft, dass der Bronze-Coup dem deutschen Eiskunstlaufen einen Schub gibt. "Das bedeutet vielleicht, dass es in den nächsten Jahren viel mehr Kinder geben wird, mehr Förderung für den Eiskunstlauf und hoffentlich auch mehr Geld, damit kleine Mädchen und Jungen so ihren Weg machen können wie wir", erklärte Hase. Denn die goldenen deutschen Eiskunstlauf-Zeiten sind längst vorbei.

Immerhin war die Bronzemedaille von Hase/Volodin das erste deutsche Eiskunstlauf-Edelmetall seit dem Olympiasieg von Aljona Savchenko und Bruno Massot vor acht Jahren in Pyeongchang in Südkorea. "Alle haben erwartet, dass wir hier eine Medaille gewinnen", sagte Hase.

Für Volodin ist Bronze "unglaublich"

Auch bei Volodin war die Freude über die erste olympische Medaille gleich bei seinem Debüt groß. "Es ist unglaublich. Seit drei Jahren laufen wir zusammen und stehen jetzt mit der Bronzemedaille auf dem olympischen Podium", sagte der gebürtige Russe, der im vergangenen Jahr den deutschen Pass erhielt und somit erst berechtigt war, für Deutschland an den Winterspielen teilzunehmen.

Ob er noch einmal für Deutschland bei Olympia teilnehmen wird, ist offen. 2030 bei den Spielen in Frankreich sind Hase/Volodin jeweils 30 Jahre alt - für Edelmetall wäre es damit noch nicht zu spät. Savchenko war bei ihrem Olympiasieg mit Massot 34 Jahre alt, der gebürtige Franzose 29.