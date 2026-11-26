Chemnitz - Drei Jahre nach dem Tod von Eislauftrainer-Ikone Jutta Müller präsentiert das Chemnitzer Schloßbergmuseum erstmals Teile ihres privaten Nachlasses. Gezeigt werden eine Auswahl persönlicher Gegenstände, Dokumente und Souvenirs, zudem wurde der "blaue Salon", die gute Stube der Familie, rekonstruiert, wie das Museum informiert. Zu sehen sind außerdem Fotos auch aus ihrer Kindheit und Jugend sowie Fernsehaufzeichnungen großer Küren, bei denen ihre Schützlinge wie Katarina Witt, Gabriele Seyfert oder Anett Pötzsch Goldmedaillen errangen.