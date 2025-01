Neuburg an der Donau - Trotz Wassertemperaturen von nur drei bis vier Grad sind wieder zahlreiche Menschen in Neuburg in die kalte Donau gestiegen. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schützten sich mit Neoprenanzügen gegen die Kälte, rund 80 von ihnen nahmen aber ohne Schutzkleidung an dem Eisschwimmen teil - auf der Kurzstrecke von 400 Metern.