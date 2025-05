Eishockey-WM: Loch im WM-Eis: Deutsches Team vorzeitig in die Kabine

Auch Stützle verwundert

"So etwas habe ich noch nie gesehen", staunte auch NHL-Stürmer Tim Stützle von den Ottawa Senators in der vorgezogenen Pause bei ProSieben. In seinem ersten Einsatz bei dieser WM hatte Stützle zuvor das 1:0 von Yasin Ehliz (5. Minute) vorbereitet. Unmittelbar vor der Spiel-Unterbrechung hatte Marc Michaelis (17.) das 2:0 in Unterzahl erzielt.