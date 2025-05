Eishockey-WM "Gewisse Schwere": DEB-Team nach 1:5 gegen Schweizer ratlos

USA wartet bereits am Samstag

Die deutsche Mannschaft muss das 1:5 nun schnell abschütteln. Am Samstag (12.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) wartet in den USA der nächste harte Brocken im Kampf um den Viertelfinal-Einzug. "Wir müssen viel aus dem Spiel gegen die Schweiz lernen", forderte Kahun. "Es war nicht das Ergebnis, was wir wollten, aber wir können jetzt gegen die USA sehr vieles besser machen."