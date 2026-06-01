"Wir finden keine Wege, um Tore zu schießen", monierte Niederreiter. In den Finalspielen ist das gegnerische Tor wie zugenagelt. Kein Treffer vor zwei Jahren beim 0:2 gegen Tschechien, kein Tor beim 0:1 nach Verlängerung gegen die USA vor zwölf Monaten und nun war nur der Finne Konsta Helenius in der Verlängerung erfolgreich. "Die Nervosität hat uns etwas gehemmt", merkte Trainer Jan Cadieux an, der wenige Wochen vor dem Erfolgscoach Patrick Fischer ersetzte. Der 50-Jährige stolperte über das Bekanntwerden eines gefälschten Covid-Impfzertifikates vor Olympia 2022 in Peking.