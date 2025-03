Eishockey: Vor Olympia: Deutschland Cup wieder in Landshut

Schon 2023 und 2024 war der Deutschland Cup in Landshut ausgetragen worden. Eigentlich war erwartet worden, in diesem Jahr an einen anderen Standort zu ziehen. Unter anderem war Dresden im Gespräch. Wegen der Heim-Weltmeisterschaft der Männer 2027 soll das Turnier im kommenden Jahr am WM-Standort Düsseldorf stattfinden.