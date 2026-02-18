Vor dem auf Augenhöhe angesehenen Duell mit dem Bronzemedaillengewinner von 2022 hatte Deutschland mit sieben NHL-Profis, darunter absolute Weltklassespieler wie Draisaitl, Tim Stützle und Moritz Seider, auf die historische Chance bei den Winterspielen hingewiesen. "Das Halbfinale ist zum Greifen nah. Jetzt liegt es an uns, das Ganze zu reißen. Wir müssen uns klarmachen, wie groß, die Chance jetzt wirklich ist, um eine Medaille zu kämpfen", hatte Star-Verteidiger Seider von den Detroit Red Wings vor dem Viertelfinale gesagt.