Lemieux gewann den ersten Stanley Cup 1986 als NHL-Neuling und hatte mit zehn Toren in den Playoffs großen Anteil am Erfolg der Canadiens. Die Fans dort lieben ihn noch immer. Als er am vergangenen Montag vor Spiel drei in den Eastern Conference Finals zwischen den Canadiens und den Carolina Hurricanes aufs Eis kam, jubelten die Zuschauer nach Angaben von nordamerikanischen Medien laut. "Heute ist ein dunkler Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Hockey-Gemeinde", sagte Teambesitzer Geoff Molson zum Tod von Lemieux.