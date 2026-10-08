Anaheim - Vier Torvorlagen von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers in der NHL zum dritten Sieg in Serie verholfen. Nach 0:2-Rückstand gegen die Anaheim Ducks drehten die Oilers das Auswärtsspiel und gewannen 5:2. Die fünf Treffer erzielten die Gäste alle im zweiten Drittel. Evan Bouchard traf doppelt, jeweils nach Vorlage von Draisaitl, der auch das 4:2 und 5:2 auflegte für die kanadische Mannschaft, die seit ihrer Auftaktniederlage ungeschlagen ist.