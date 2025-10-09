Edmonton - Leon Draisaitl ist mit einem besonderen Tor, aber am Ende mit einer schmerzhaften Niederlage in die neue NHL-Saison gestartet. Der Eishockey-Nationalspieler aus Köln erzielte beim 3:4 (2:0, 1:2, 0:1) der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames das 400. NHL-Tor seiner Karriere. Mit dem Treffer in Überzahl im zweiten Drittel brachte Draisaitl den Vorjahresfinalisten zwischenzeitlich mit 3:0 in Führung, ehe Calgary ausglich und im Penaltyschießen die Oberhand behielt. Draisaitl verwandelte seinen Versuch zwar, Nazem Kadri ließ am Ende aber die Gäste jubeln.