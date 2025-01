Straubing (dpa/lby) - Der deutsche U20-Nationalspieler Simon Seidl von den Straubing Tigers versucht sich in Nordamerika. Der 18-Jährige wird für den Rest der Saison für die Cedar Rapids Roughriders in der US-Juniorenliga USHL spielen. Das gaben die Straubinger aus der Deutschen Eishockey Liga bekannt. Seidl war in dieser Saison mit einer Förderlizenz in der DEL2 beim EV Landshut im Einsatz.